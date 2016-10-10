Нужно сделать редизайн 1 страницы статьи на сайте

Сайт старый, устаревший. Нужно косметические доработки дизайна. Под косметическими понимается не полная разработка дизайна с нуля, а доработка существующего. Старый нужно обновить, освежить, придать современности и [b]предусмотреть адаптивность будущей верстки[/b]. Нравится логотип, его цвет, необычность компоновки но ...
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Нужно сделать редизайн страницы статьи на сайте: продумать расположение текста, заголовков, картинок.
Дизайн должен гармонично вписываться в текущий (т.к. шапку и футер оставляем). Редизайн только контентной области.
От вас - грамотная компоновка текста, продуманная структура.
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