Нужно сделать редизайн 1 страницы статьи на сайте

Большое спасибо за работу и отдельное за творческий подход, что очень редко встретишь на биржах. Редизайн выполнен в срок, очень грамотно с точки зрения расположения элементом и общей компоновки. Все идеально вписалось по стилю в текущий дизайн. Будем работать и дальше :) Рекомендую Олега, как ответственного и талантливого исполнителя.