Необходимо нарисовать дизайн лендинга.

На сайте нужно повысить юзабилити и в целом внешний вид странички продажи продукта. Помимо вёрстки, потребуется перерисовка кнопок и некоторых элементов. Обязательно соблюдение стилистики всего сайта! Та же цветовая палитра, те же стили, и т.п. Адрес сайта: http://www.botmasterlabs.net/ Скриншот странички ...