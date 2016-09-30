Редизайн главной страницы сайта

Требуется сделать редизайн вот такой страницы: https://yadi.sk/i/TfHgAqqkvs7x3

При этом дизайнер требуется "думающий", который сам может придумать наилучшие дизайнерские решения по расположению отдельных блоков страницы, улучшению юзабилити этого сайта. Цветовую схему менять не требуется. Логотип и элементы в правом углу - нужно оставить. А вот для строки поиска нужно придумать наилучшую форму, чтобы грамотно совместить поиск одного препарата и мультипоиск. Нужно предусмотреть размещение рекламных баннеров аптек на главной странице. Нужно добавить заголовок: "Поиск лекарств в аптеках Санкт-Петербурга" . И так далее.

В будущем возможно постоянное сотрудничество, работы всегда много.