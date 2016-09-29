Подправить страницу в platformalp

Добрый день!

Имеется лэндинг на platformalp. Вся необходимая информация уже вбита на страницу, но вбита она разными шрифтами и т.д.

Необходимо "почистить" подправить украсить страничку, сделать ее читабельной и аккуратной в рамках возможностей платформы, сделать единым целым в стиле с первым блоком страницы. Где-то фон изменить и увеличить/уменьшить отступы. Особых изысков не нужно - просто привести все к единому виду.