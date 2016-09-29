Дизайн сайта строительной тематики

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки280 просмотров
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Добрый день, уважаемые дизайнеры! 

Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики. 

Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные. 

Макет сайта и тех.задание отправлю выбранным кандидатам 

Если есть готовые работы в строительной тематике, это будет плюсом, прикрепите в ответ

Условия работы: 

Бюджет на проект: 12 000 руб. 

Срок разработки: 10 дней с момента взятия проекта в работу с учетом внесения правок. 

Работаем до полного согласования. 

Работаю по предоплате 30%

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Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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