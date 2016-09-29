Дизайн сайта строительной тематики

Требуется сделать редизайн вот такой страницы: https://yadi.sk/i/TfHgAqqkvs7x3 При этом дизайнер требуется "думающий", который сам может придумать наилучшие дизайнерские решения по расположению отдельных блоков страницы, улучшению юзабилити этого сайта. Цветовую схему менять не требуется. Логотип и ...