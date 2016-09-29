Дизайн сайта в Sketch

Вот, что-то похожее я хочу сделать по конструкции ленда - [url=http://dinero.ru/]http://dinero.ru/[/url] Далее, как я себе это представляю у нас. Во вложении. С цветовой гаммой не могу определиться. Если мы будем использовать 3 цвета – черный, белый и немного ...