Дизайн сайта в Sketch

Требуется сделать редизайн вот такой страницы: https://yadi.sk/i/TfHgAqqkvs7x3 При этом дизайнер требуется "думающий", который сам может придумать наилучшие дизайнерские решения по расположению отдельных блоков страницы, улучшению юзабилити этого сайта. Цветовую схему менять не требуется. Логотип и ...
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Требуется разработать дизайн сайта интернет-магазина с элементами сервиса в Sketch, проект крупный, детали обсужу с кандидатом. Цепляйте портфолио.
Возможно работа в паре, поэтому можно иметь начальные навыки в данной программе.
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