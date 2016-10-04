Лендинг

$180
Дизайн сайтовЗавершен43 заявки357 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется разработать лендинг по теме продажи диванов.

Нужно предоставить 2 варианта.

Размер лендинга: 5 экранов - 7 экранов.

Техническое задание предоставлю выбранному кандидату,оплата 30%+70% после завершения проекта и внесения всех правок.

Интересуют оперативные, аккуратные исполнители, которые всегда на связи.

Жду ваших предложений.

7 лет назад
reutoff71
52 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alexmisser
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$180
5 дней
Очень быстро справилась с заданием, качество не пострадало. Саша, молодец! Заказчик остался доволен. Продолжаем сотрудничество
Михаил, спасибо за заказ! Очень рада сотрудничеству с Вами.
  • Похожие заказы

  • Редизайн главной страницы сайта

    Требуется сделать редизайн вот такой страницы:  https://yadi.sk/i/TfHgAqqkvs7x3 При этом дизайнер требуется "думающий", который сам может придумать наилучшие дизайнерские решения по расположению отдельных блоков страницы, улучшению юзабилити этого сайта. Цветовую схему менять не требуется. Логотип и ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание дизайна для сайта с услугами защиты от фишинга

    Вот, что-то похожее я хочу сделать по конструкции ленда - [url=http://dinero.ru/]http://dinero.ru/[/url] Далее, как я себе это представляю у нас. Во вложении. С цветовой гаммой не могу определиться. Если мы будем использовать 3 цвета – черный, белый и немного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта строительной тематики

    Добрый день, уважаемые дизайнеры!  Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики.  Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные.  Макет сайта и тех.задание отправлю выбранным кандидатам  Если есть готовые работы в строительной тематике, это будет плюсом, прикрепите в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн лендинга

    $45

    Здравствуйте! Нужно сделать лендинг по существующему мокапу. Тематика: спортивный зал по тайскому боксу и кроссфиту. Сроки - до 1 октября 9:00 по МСК. Приоритет будет отдаваться тем фри-лансерам, которые имели опыт работы с данной тематикой. Прикрепляйте примеры Ваших работ ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн сайта открытие кейсов

    Добрый день, нужен человек который сможет реализовать дизайн сайта по открытию кейсов, стилистика как на макете, в дизайн должны входить доп страницы: Акции, ТОП пользователей, Отзывы, FAQ, Контакты

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн сайта (офтальмологическая клиника)

    Есть сайт, нужно сделать редизайн. Прикладываю скриншот. Список, что нужно изменить: 1. Поменять логотип (новый логотип прикладываю, выбрать из представленных вариантов на ваш выбор). 2. Поменять цветовую гамму сайта в соответствии с цветами логотипа. 3. Изменения в шапке: 3.1. Новая картинка ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Landing page

    $15

    Необходимо сделать посадочную страницу. Требования:   [list][*]адаптивная верстка[*]семантическая верстка[*]инфографика[/list]Тематика: кальяны. Нужно сделать просто и со вкусом.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание дизайна сайта "Smart Monkey" (детские развивающие коробочки)

    ТЗ [url=https://app.moqups.com/[email protected]/oT1cODUMSy/view/page/ad64222d5]https://app.moqups.com/[email protected]/oT1cODUMSy/view/page/ad64222d5[/url] цвет основной тифани и немого оранжевого (как в логотипе)  пример сайт на который должен быть похож bimbasket.ru

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужна разработка дизайна сайта агенства недвижимости. Дизайн нужно делать под адаптивную верстку. В ответах оставляйте сроки и цены. Подробное ТЗ отправлю выбраным кандидатам.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга.

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: Лидогенерация.  Срок - до  8.10.16 года Стоимость - 2500 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с подобной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад