Улучшить внутреннюю страничку сайта (дизайн)

Необходимо улучшить оформление внутренней страницы сайта. Вернее страницы 2, но они практически однотипные, там различия минимальные. PSD исходника к сожалению нет. Графики там не много, это подобие каталога. Там просто нужно получше оформить карточки товаров, визуально разделить между собой, шрифт поставить приятнее.

Оплата на wmr или ЯД.