Дизайн для ресурса объявлений.

Изменить шаблон внутренней страницы сайта на Битрикс, согласно макета и добавить функционал из ТЗ в админку, чтобы была возможность делать такие страницы самостоятельно сайт promotechno.ru Сумма 5000р Оплата только по безопасной сделке Присылайте отклик если условия устраивают
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Здравствуйте уважаемые дизайнеры, ищем второго дизайнера для ресурса объявлений, в частности нужно поработать с главной страницей. Все что есть на данный момент, прикрепил к объявлению, ищем свежие идеи и нестандартные решения. Концепцию проекта расскажем при личном общении. Сроки и стоимость обговорим лично.
Жду ваших предложений! Спасибо.
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