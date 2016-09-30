Дизайн для ресурса объявлений.

Добрый день! Требуется отрисовка дизайна сайта (+ в нем логотип, по логотипу нужно только визауализировать). Сайт представляет из себя лендинг - 3 экрана. Прототип есть с блоками и описанием блоков. Нужно его отрисовать. Желатьно скетч на ZPL. В ...