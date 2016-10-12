Таблицу на сайт

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок163 просмотра
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Здравствуйте. Нужно сделать таблицу зрительную на сайт. Адаптивную.

7 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$200
7 дней
Всегда работаю только с Алексеем! Прекрасный специалист своего дела. Рекомендую!
Всегда приятно сотрудничать с Виленом. Спасибо за очередной интересный проект!
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