Таблицу на сайт

Требуется сделать одностраничный иллюстративный сайт-портфолио c 5тью блоками, тз обговаривается с выбранным исполнителем. Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате. Также прошу проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно сделать таблицу зрительную на сайт. Адаптивную.
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