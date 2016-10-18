Разработать дизайн для лендинга B2B

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка129 просмотров
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Необходимо разработать дизайн B2B лендинга на тему оспаривания кадастровой стоимости.

Бриф во вложении.

На выходе необходимы файлы в формате PSD адаптивного дизайна для стандартных размеров экранов + мобильная версия.

7 лет назад
Oleg_Fedotov
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
marbag
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$139
4 дня
Качеством работы и коммуникацией доволен. Работа выполнена аккуартно, коммуникация была достаточно оперативной. Реакция на правки, просьбы и требования была адекватной :) Понравилось, что Маргарита прислушивается к идеям, пробует реализовать в макете варианты и далее совместным решением выбираем какой вариант оставить. По итогам макет в PSD был подготовлен для верстки, что значительно сократило время на дальнейшую верстку. Полученный результат, на мой взгляд, полностью соответствует запрашиваемой стоимости.
С Олегом было очень комфортно работать, задача и последующие правки всегда четко формулировались, оплата происходила в срок, коммуникация была очень приятной. Всем рекомендую!
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