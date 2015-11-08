Сайт мебельного магазина с каталогом

Необходимо сделать верстку и сайт, макеты в приложении(JPG, т.к. PSD достаточно объемные), ТЗ нет, но будет краткое описание каждой страницы и того, что должно получиться. В данный момент сайт работает на MODx, можно переделать шаблон , но при условии устранения всех уязвимостей этого движка. Либо полностью самописный движок, админка нужна максимально лаконичная, без какого либо дизайна, только для ввода и редактирования содержимого сайта. Так же необходимо предусмотреть возможность переноса данных со старого сайта. Краткое описание функционала на каждой из страниц во вложенном файле.