Разработка сайта

У нас есть сейчас интернет магазин [url=http://systema.dp.ua/]systema.dp.ua[/url] , он создан на платформе PROM.ua, нам хотелось бы иметь магазин с индивидуальным дизайном и широким функционалом. Нужен сайт на OpenCart (Рассмотрим и другие варианты). Нужно экспортировать товары с PROM.ua ...