Создание интернет магазина под ключ. С индивидуальным дизайном.

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас есть сейчас интернет магазин systema.dp.ua , он создан на платформе PROM.ua, нам хотелось бы иметь магазин с индивидуальным дизайном и широким функционалом. Нужен сайт на OpenCart (Рассмотрим и другие варианты). Нужно экспортировать товары с PROM.ua и импортировать их на новый сайт. 

Пример сайта который нравится vkorzine.ru/

Предлагайте сообщение с Вашей ценой сразу

8 лет назад
ShemetNikolay
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для лазертаг клуба

    Нужно разработать несложный сайт, который бы объединял статистику для лазертаг (по сути похоже на пейнтбол) клуба по игрокам. Есть подробное ТЗ и прототип в Axure. Платформа и язык на ваш выбор. Дизайн и верстка будут, ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта на основе White label Iframes

    Создание сайта по бронированию отелей Магадана  на основе White label Iframes сайта booking.com 1) требуется создание только White label Iframes на сайт. Это главная задача -  это интеграция этих окон booking.com  2) оптимальным было бы joomla 3...... какая-нибудь 3) возможно без дизайна ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт визитку

    Создать сайт наподобии: http://www.francobe.com/#intro  Для маркетолога-фрилансера, необходимо будет использовать 3 языка, русский, английский и французский, все переведем сами. Дизайн ваш

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка проекта SaaS (B2C) "под ключ"

    $2000

    [b]Если в Вашем портфолио пока ещё НЕТ примеров реализации сложных и нестандартных проектов (социальные сети, SaaS, CRM и т.д.), но оно пестрит лишь корпоративными сайтами и интернет-магазинами, [u]такие заявки учитываться не будут[/u], так как самое ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать лендинг

    Привет!  Нужно сверстать лендинг на Wordpress. Главное требование: поддержка плагина Visual Composer + подключение wooCommerce. Тексты, картинки, векторы предоставлю. с Вас финальный дизайн и верстка, можно по шаблону.  Указывайте цену и время выполнения.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать магазин по продаже VPN.

    Аналог cryptovpn_com/http://hideme-ru аккаунты которые продавать будут хранится в базе, их просто нужно выдавать  + принимать автооплату + дизайн простенький какойнить автооплата по  paymentwall язык : русский, англ.китайский + партенркая программа 20%

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота.

    Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота. Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM. Владение языками JS, PHP, Python. Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на вордпресс

    $300

    Здравствуйте! Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования. [b]Срок: 7-10 дней.[/b] Из условно-сложного ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Персональный сайт юриста и корпоративного консультанта

    $150

    Необходимо сделать персональный сайт юриста и корпоративного консультанта, основное направление: оказание юридических услуг , корпоративный консалтинг   (потенциальные клиенты - малый и средний бизнес, физические лица), а также раздел упоминания в СМИ, блог.  Задачи я думаю ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад