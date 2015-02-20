Нужно разработать несложный сайт, который бы объединял статистику для лазертаг (по сути похоже на пейнтбол) клуба по игрокам. Есть подробное ТЗ и прототип в Axure. Платформа и язык на ваш выбор. Дизайн и верстка будут, ...
Создание интернет магазина под ключ. С индивидуальным дизайном.
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У нас есть сейчас интернет магазин systema.dp.ua , он создан на платформе PROM.ua, нам хотелось бы иметь магазин с индивидуальным дизайном и широким функционалом. Нужен сайт на OpenCart (Рассмотрим и другие варианты). Нужно экспортировать товары с PROM.ua и импортировать их на новый сайт.
Пример сайта который нравится vkorzine.ru/.
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