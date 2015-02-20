Создание интернет магазина под ключ. С индивидуальным дизайном.

У нас есть сейчас интернет магазин systema.dp.ua , он создан на платформе PROM.ua, нам хотелось бы иметь магазин с индивидуальным дизайном и широким функционалом. Нужен сайт на OpenCart (Рассмотрим и другие варианты). Нужно экспортировать товары с PROM.ua и импортировать их на новый сайт.

Пример сайта который нравится vkorzine.ru/.

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