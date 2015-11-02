Нужно развернуть сайт на Prestashop и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: [url=https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing[/url] Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.
Персональный сайт юриста и корпоративного консультанта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать персональный сайт юриста и корпоративного консультанта, основное направление: оказание юридических услуг , корпоративный консалтинг (потенциальные клиенты - малый и средний бизнес, физические лица), а также раздел упоминания в СМИ, блог.
Задачи я думаю типичные для профи, в том числе:
- начать с подготовки технического задания;
- разработать структуру и дизайн сайта, наличия всех необходимых разделов, важных технических возможностей. Весь контент размещенный на сайте должен соответствовать высоким профессиональным требованиям. Предусмотреть наличие специальных рубрик, содержащих информацию обо мне, способах связи, форму обратной связи, перечень оказываемых услуг, на сайтах многих юристов работают бесплатные онлайн-консультации. Вполне уместной будет рубрика «отзывы» - это позволит потенциальным клиентам получить дополнительную информацию. Требования к дизайну: современность, лаконичность, не должно быть кричащих цветов, благородство и сдержанность, сайт не должен быть пошлым и архаичным. Дизайн должен обеспечить нормальное отображение и использование сайта на смартфонах.
- обучить самостоятельному управлению сайтом (поддержке сайта). Возможность добавления разделов и рубрик.
- разместить сайт в Интернете.
- возможно участие в продвижении сайта (директ).
О хостнге - в Ру-центре приобрел три адреса, на .pro .com и .online , поэтому возможно разделение, личный сайт-визитка, с общей информацией, а с него по ссылке на сайт юридических услуг онлайн уходим, там подробнее все об этом.
Внимание!!! Буду занят ближайшие дня 3-и, после 9/11 всем отвечу обязательно. Спасибо.
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