Создание лендинг пейдж

Нужен сайт. Чтобы сайты юзеров находились на поддоменах. Примерно как сделано сдесь [url=http://kharnas.agronationale.ru/]kharnas.agronationale.ru/[/url] -- но не нужно добавление и редактирование юзерами информации. Вообще личный кабинет юзера не надо подключать. Вся информация уже есть в базе ...
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Нужно разработать лендинг пейдж по типу сайта лендинги.рф с небольшим изменением текстов и картинок, а также добавлением
видеоролика (фона главной страницы) и созданием админ-панели для
изменения картинок и текстов на странице в любой момент.
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