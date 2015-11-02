Создание лендинг пейдж

$60
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок273 просмотра
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Нужно разработать лендинг пейдж по типу сайта лендинги.рф с небольшим изменением текстов и картинок, а также добавлением

видеоролика (фона главной страницы) и созданием админ-панели для

изменения картинок и текстов на странице в любой момент.

8 лет назад
studio_brussel
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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