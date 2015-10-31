Требуется создать сайт на подобие существующего

Здравствуйте. Задача такая. Частично повторить сайт http://50k.ru от туда нужно взять структуру, убрать корзину и возможность покупать онлайн и регистрацию. Оставить возможность загружать макет и скачивать шаблоны с сайта.. Верхняя шапка и цвета поменять на наши фирменные. Добавить рубрику статьи (и вообще чтобы была возможность добавлять разделы). В каждой рубрике (визитки, листовки и прочее- внизу вставить тексты (то есть после таблицы с ценами будет поле для текста, может быть частично скрытые, чтобы нажать и текст выпадал полностью). В админке должна быть возможность управлять полноценно сайтом, работать с СЕО (альты, тайтл для каджой страницы, дискрипшен и так далее). Кнопка оформить заказ должна вести также на Отправку макета на проверку. Все картинки (шапка, в каждую рубрику я представлю свои, равно как и тексты). Также потребуется мобильная версия. Стоимость обозначьте сами.