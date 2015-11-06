Здравствуйте! Нужен сайт-каталог компаний. Требования: 1. Возможность добавлять компании в каталог. 2. Регистрация пользователей на сайте для добавления в каталог компаний. 3. Хоть какой-нибудь поиск по каталогу Так же нужно наполнить сайт. Пример сайта скину в личку. Интересуют сроки, цены, движок, а ...
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Нужно сделать простой сайт-блог на Wordpress на спортивную тематику с адаптивным дизайном для мобильных устройств, настроить хостинг и домен. ТЗ прилагается. Бюджет небольшой. Жду конкретных предложений.
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