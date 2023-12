Создание сайта на основе выбранного шаблона (WordPress)

Нужно создать сайт на основе такого шаблона: http://cohhe.com/demo/everal/features/left-sidebar/ (http://wp-templates.ru/everal/).

В этот шаблон нужно будет внести изменения:

- Вместо поиска в самом верху в шапке вставить контакты, как на этом шаблоне: http://vpthemes.com/preview/Modality/ (http://wp-templates.ru/modality/)

- Поиск ниже на странице в блоке слева нужно будет оформить как на этом шаблоне: http://demo.themegrill.com/esteem/ (http://wp-templates.ru/esteem/) - кнопкой рядом с главным меню, а блок слева нужно будет убрать

- На кнопке для прокрутки вверх вместо текста "Up" нужно вставить стрелку вверх

- Блоки в подвале "ABOUT US", "HOW WE DO IT" и "FOLLOW US" нужно будет удалить

- Подвал нужно будет привести примерно к такому виду, как на картинке (прикреплена к заданию)

- На главной странице должны быть две основные кнопки, оформленные как в этом шаблоне: http://demo.themegrill.com/esteem/, а под ними должен быть блок, в который можно будет написать текст.

- Нужно будет добавить "Хлебные крошки"

- Добавить вертикальное меню в раздел "Товары"

- Оформить фотогалерею в разделе "Товары" примерно как на схеме (прикреплена к заданию)

- Оформить страницу "Портфолио" как на схеме (прикреплена к заданию)

- Поменять логотип

После того, как сайт будет готов, нужно будет перенести его на сервер, на котором он будет в дальнейшем работать.