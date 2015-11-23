Создание сайта с дизайном (+адаптация под мобильные устройства)

$150
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт позволяет зарегистрированным пользователям публиковать еду, которую они приготовили. Все пользователи сайта могут заказывать опубликованную еду. После поступления заказа пользователю должно приходить уведомление по почте и/или по смс (по выбору пользователя).

Главное меню состоит из трех разделов:

1.      Поиск еды (=главная). На эту же страницу можно попасть, нажав на логотип сайта.

2.      Кулинары.

3.      Личный кабинет

Нижнее меню состоит из 4 разделов:

1.      О нас

2.      Контакты

3.      Пользовательское соглашение

4.      Реклама на сайте

Также в нижней панели есть ссылки на группы в Фейсбуке, Вконтакте.

Каждый из разделов нижнего меню представляет из тебя страничку с текстом, который может добавлять и редактировать администратор сайта.

Также администратор может менять логотип сайта и картинку на страницах «поиск еды» и «кулинары».

Описание и схематические наброски страниц будут представлены в ТЗ. 

8 лет назад
Vera_D
Вера 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$150
5 дней
Работали с Андреем впервые, осталась очень довольна результатом! Постоянно на связи, работа выполнена в срок, все пожелания учтены. Большое спасибо! В следующий раз при необходимости буду обращаться к Андрею. Рекомендую!
Все прошло хорошо, приятный и четко формулирующий задание заказчик. Все понравилось, оплата в срок, рекомендую!!! Приятно и комфортно работать.
  • Похожие заказы

  • Продающий сайт для турагентства

    ФАЙЛ Tourpaket.xmind для ТЗ - предоставляю по запросу Требуется создание продающего современного адаптивного сайта для турагентства.  Возможно создание на основе готового шаблона, который выбирается исполнителем совместно, на основании структуры и наполнения, и по согласованию с заказчиком.  Дизайн сайта адаптивный, ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать адаптивный сайт под ключ

    Всем добрый день! Требуется сделать сайт, тз в приложении, карта сайта по ссылке http://joxi.ru/gmv7KNYc90jj2a . Жду от кандидатов цену и срок, дальнейшее обсуждение в скайпе. Условия оплаты - работаем без предоплаты, можно по этапам.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт по предоставлению информационных услуг

    Сделать сайт по предоставлению информационных услуг 1 часть - сделать дизайн 2 часть - сделать верстку === Сделать дизайн простого сайта (стиль придумывать не надо!) ____________________________________________________________ Весь дизайн полностью копируем с сайта http://www.instantcheckmate.com/ (сайтД) Натягиваем этот дизайн на структуру другого простого сайта ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг и продающий текст

    Добрый день! Необходим лендинг для продвижения спа-салона, можно копию чужого, с моей информацией и дизайном. Также нужна помощь в написании продающего текста. Если все устроит, в том числе цена - будем работать на постоянной основе

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cайт-визитка для помощи больному ребенку

    Нужно сделать сайт-визитку для помощи больному ребенку. Сайт состоит из одной странички на которой размещены фотографии, документы, реквизиты. И чтоб он мог переключаться на 3 языка - русский, английский, немецкий. Переводы есть. Заранее спасибо.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг по продаже наружной рекламы

    Нужен лендиннг продающий LED - вывески, бегущие строки и т.д., примерно как http://dom-otoplenie.of.by в заявке обязательно указывайте в чем будете делать ( конструктор....руками и т.д) + плюс примеры работ обязательно!

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт с нуля, контент есть.

    Контент имеется разбитый по статьям и категориям, ок. 300 страниц, требуется сделать сайт с нуля и разместить контент. Шаблон требуется уникализированный, движок значения не имеет, основное требование к движку - защита от вирусов..

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание шаблонного сайта на UMI

    Сайт с тематикой трактора-спецтехника. Нужно помочь подобрать 3-4 варианта шаблонов и поставить в шапку (или куда-там будет актуально для шаблона) наш логотип (прилагаю), чтобы утвердить какой то из вариантов. Далее установка админки и установка шаблона. ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт за день. Очень срочно.

    $240

    Добрый день. Такая проблема. Столкнулся с невыполнимостью и кидалой грубо говоря на этом сайт. Была произведена оплата (25%) и исполнитель пропал. Я в панике. Прошу помощи у Вас. Денег осталось не много. Вот такое Тез задание. Такой сайт нужен ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад