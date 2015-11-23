Создание сайта с дизайном (+адаптация под мобильные устройства)

Сайт позволяет зарегистрированным пользователям публиковать еду, которую они приготовили. Все пользователи сайта могут заказывать опубликованную еду. После поступления заказа пользователю должно приходить уведомление по почте и/или по смс (по выбору пользователя).

Главное меню состоит из трех разделов:

1. Поиск еды (=главная). На эту же страницу можно попасть, нажав на логотип сайта.

2. Кулинары.

3. Личный кабинет

Нижнее меню состоит из 4 разделов:

1. О нас

2. Контакты

3. Пользовательское соглашение

4. Реклама на сайте

Также в нижней панели есть ссылки на группы в Фейсбуке, Вконтакте.

Каждый из разделов нижнего меню представляет из тебя страничку с текстом, который может добавлять и редактировать администратор сайта.

Также администратор может менять логотип сайта и картинку на страницах «поиск еды» и «кулинары».

Описание и схематические наброски страниц будут представлены в ТЗ.