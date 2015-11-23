ФАЙЛ Tourpaket.xmind для ТЗ - предоставляю по запросу Требуется создание продающего современного адаптивного сайта для турагентства. Возможно создание на основе готового шаблона, который выбирается исполнителем совместно, на основании структуры и наполнения, и по согласованию с заказчиком. Дизайн сайта адаптивный, ...
Создание сайта с дизайном (+адаптация под мобильные устройства)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт позволяет зарегистрированным пользователям публиковать еду, которую они приготовили. Все пользователи сайта могут заказывать опубликованную еду. После поступления заказа пользователю должно приходить уведомление по почте и/или по смс (по выбору пользователя).
Главное меню состоит из трех разделов:
1. Поиск еды (=главная). На эту же страницу можно попасть, нажав на логотип сайта.
2. Кулинары.
3. Личный кабинет
Нижнее меню состоит из 4 разделов:
1. О нас
2. Контакты
3. Пользовательское соглашение
4. Реклама на сайте
Также в нижней панели есть ссылки на группы в Фейсбуке, Вконтакте.
Каждый из разделов нижнего меню представляет из тебя страничку с текстом, который может добавлять и редактировать администратор сайта.
Также администратор может менять логотип сайта и картинку на страницах «поиск еды» и «кулинары».
Описание и схематические наброски страниц будут представлены в ТЗ.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем добрый день! Требуется сделать сайт, тз в приложении, карта сайта по ссылке http://joxi.ru/gmv7KNYc90jj2a . Жду от кандидатов цену и срок, дальнейшее обсуждение в скайпе. Условия оплаты - работаем без предоплаты, можно по этапам.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать сайт по предоставлению информационных услуг 1 часть - сделать дизайн 2 часть - сделать верстку === Сделать дизайн простого сайта (стиль придумывать не надо!) ____________________________________________________________ Весь дизайн полностью копируем с сайта http://www.instantcheckmate.com/ (сайтД) Натягиваем этот дизайн на структуру другого простого сайта ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходим лендинг для продвижения спа-салона, можно копию чужого, с моей информацией и дизайном. Также нужна помощь в написании продающего текста. Если все устроит, в том числе цена - будем работать на постоянной основеСайты «под ключ»29 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать сайт-визитку для помощи больному ребенку. Сайт состоит из одной странички на которой размещены фотографии, документы, реквизиты. И чтоб он мог переключаться на 3 языка - русский, английский, немецкий. Переводы есть. Заранее спасибо.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен лендиннг продающий LED - вывески, бегущие строки и т.д., примерно как http://dom-otoplenie.of.by в заявке обязательно указывайте в чем будете делать ( конструктор....руками и т.д) + плюс примеры работ обязательно!Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ishu cheloveka kotoriy razrabotal i vnedril perviy variant sita Weblancer.net Nujno dlya analogichnogo funkcionala v drugoy oblasti.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
Контент имеется разбитый по статьям и категориям, ок. 300 страниц, требуется сделать сайт с нуля и разместить контент. Шаблон требуется уникализированный, движок значения не имеет, основное требование к движку - защита от вирусов..Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт с тематикой трактора-спецтехника. Нужно помочь подобрать 3-4 варианта шаблонов и поставить в шапку (или куда-там будет актуально для шаблона) наш логотип (прилагаю), чтобы утвердить какой то из вариантов. Далее установка админки и установка шаблона. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $240
Добрый день. Такая проблема. Столкнулся с невыполнимостью и кидалой грубо говоря на этом сайт. Была произведена оплата (25%) и исполнитель пропал. Я в панике. Прошу помощи у Вас. Денег осталось не много. Вот такое Тез задание. Такой сайт нужен ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад