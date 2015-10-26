Нужно сделать адаптивный сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок249 просмотров
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Всем добрый день!

Требуется сделать сайт, тз в приложении, карта сайта по ссылке http://joxi.ru/gmv7KNYc90jj2a .

Жду от кандидатов цену и срок, дальнейшее обсуждение в скайпе.

Условия оплаты - работаем без предоплаты, можно по этапам.

8 лет назад
Artur_Sergeevi4
Артур 
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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