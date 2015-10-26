Нужно сделать адаптивный сайт под ключ

Добрый день. Такая проблема. Столкнулся с невыполнимостью и кидалой грубо говоря на этом сайт. Была произведена оплата (25%) и исполнитель пропал. Я в панике. Прошу помощи у Вас. Денег осталось не много. Вот такое Тез задание. Такой сайт нужен ...