Продающий сайт для турагентства

Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки379 просмотров
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ФАЙЛ Tourpaket.xmind для ТЗ - предоставляю по запросу

Требуется создание продающего современного адаптивного сайта для турагентства. 

Возможно создание на основе готового шаблона, который выбирается исполнителем совместно, на основании структуры и наполнения, и по согласованию с заказчиком. 

Дизайн сайта адаптивный, соответствующий современным тенденциям с минимализмом не в ущерб функциональности. 

Сайт должен быть выполнен в светлых легких тонах сочитающихся с цветами логотипа компании (оранжевый, синий, белый). 

На сайте предусматривается размещение туров и фильтров. Туры как с ручным наполнением, редактированием так и с установкой автоматических модулей. А так же фильтры подбора и т.д. 

Структура сайта и требования и тех. задание будут предоставлены, возможна корректировка совместно с исполнителем. 

Основной целью сайта является получение заявок на приобретение туров путем конвертации посетителей сайта в лиды. Ожидаемая конвертация сайта от 4% 

Этапы: 

1. Создание сайта с тестовым наполнением. 

2. Наполнение сайта необходимым контентом (парсинг для наполнения описаниями и фото отельной базы туристического сайта + модуль для дальнейшего редактирования из админки) 

3. Дальнейшая тех. поддержка сайта и его продвижение. 

На все три этапа может быть определен как один исполнитель, так и разные. В связи с этим предложения прошу представлять как в совокупности, так и отдельно по каждому из трех пунктов.

8 лет назад
dmitriymarket
43 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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