Продающий сайт для турагентства

ФАЙЛ Tourpaket.xmind для ТЗ - предоставляю по запросу

Требуется создание продающего современного адаптивного сайта для турагентства.

Возможно создание на основе готового шаблона, который выбирается исполнителем совместно, на основании структуры и наполнения, и по согласованию с заказчиком.

Дизайн сайта адаптивный, соответствующий современным тенденциям с минимализмом не в ущерб функциональности.

Сайт должен быть выполнен в светлых легких тонах сочитающихся с цветами логотипа компании (оранжевый, синий, белый).

На сайте предусматривается размещение туров и фильтров. Туры как с ручным наполнением, редактированием так и с установкой автоматических модулей. А так же фильтры подбора и т.д.

Структура сайта и требования и тех. задание будут предоставлены, возможна корректировка совместно с исполнителем.

Основной целью сайта является получение заявок на приобретение туров путем конвертации посетителей сайта в лиды. Ожидаемая конвертация сайта от 4%

Этапы:

1. Создание сайта с тестовым наполнением.

2. Наполнение сайта необходимым контентом (парсинг для наполнения описаниями и фото отельной базы туристического сайта + модуль для дальнейшего редактирования из админки)

3. Дальнейшая тех. поддержка сайта и его продвижение.

На все три этапа может быть определен как один исполнитель, так и разные. В связи с этим предложения прошу представлять как в совокупности, так и отдельно по каждому из трех пунктов.