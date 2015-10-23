Создать блог

Создать сайт на джумле 3. Тема автосервис. Нужно просто создать сайт без наполнения его информацией. Фото примерно каким он должен вышлю вам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, который сделает "под ключ" блог такого типа http://tiffanyhan.com/blog/
От вас жду стоимость и время реализации проекта.
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