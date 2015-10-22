Разработка видео портала

Вкратце объясню, что мне нужно. Как образец предоставлю Вам пару сайтов, на которые я бы хотел сориентироваться:[url=http://master-bobr.ru/]http://master-bobr.ru[/url] [url=http://potolok-alyanse.ru/]http://potolok-alyanse.ru[/url] Мастер Бобр- лидеры рынка и сайт мне их нравится больше всех, но копировать я бы его не хотел. У ...