Разработка видео портала

Сайт информер, отображающий загрузку специалистов определенного направления, в виде обычного календаря. Главная страница это календарь на год, на котором отмечены разными цветами уровни загрузки на определенные даты. Из Функционала нужен Личный кабинет с минимальными настройками Кнопки / фильтры ...
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Доброго времени суток!
Нужно разработать видео портал. Краткое ТЗ –https://docs.google.com/document/d/1PAN2qEG6sU2_razoU7Dao98XZSjU5ZqxBSlu6hOmEYk/edit?usp=sharing
Нужно разработать на самописном движке. С хорошей админкой.
Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами.
Сколько будет стоить разработать под ключ с уникальным дизайном, 2 варианта главной страницы?
Какие сроки?
Начать нужно уже в ближайшее время.
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