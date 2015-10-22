Несложный сайт под ключ

Необходимо сделать не сложный сайт, для компании занимающейся оказанию консультационных услуг. Сайт будет представлять из себя не сложный проект состоящих из простых модулей, например таких как: статические страницы (о компании и т.п.), статьи, новости, формы обратной связи, формы записи на обучение, расписание консультаций и т.п.

движок думаю можно использовать один из бесплатных популярных, пока конкретно не могу предложить что то. Возможно DLE, а может и wordpress. обсудим!

Нужен красивый дизайн, вёрстка, прикрутка к движку, по модулям дополнительно пообщаемся, пока конкретно не ясно какие нужны будут.

От Вас нужно:

1) Цену за дизайн

2) Цена за вёрстку и прикрутку к движку

3) Сроки

4) Условия работы! Оплата по факту!

Будем рассматривать только опытных исполнителей с адекватной ценой. Бюджет небольшой!