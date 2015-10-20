День добрый. Ищу человека или группу, кто бы осилил собрать, заверстать и закодить анимацию респонсивного сайта. CMS 1C Bitrix - это принципиально. Дизайн в послойном PSD - предоставим. Образец можно посмотреть в ТЗ. Какие-то моменты ...
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Нужно сделать информационный сайт, чтоб максимально соответствовал этому: http://www.hydrossolutions.com
Только на русском языке.
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