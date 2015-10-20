Создать сайт для размещения объявлений из 10 стр.

Здравствуйте уважаемые разработчики, Есть потребность разработать проект интернет-магазина женских сумок (редакция бизнес). Магазин имеет свою специфику. Что бы понимать масштаб работы, можно посмотреть верстку по ссылкам ниже. Сейчас есть только верстка и от исполнителя мне понадобится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт дляразмещения объявлений о сдаче комнат и поиска соседей по квартире в МАРОККО,
аналогичный www colocataires ma, но так чтобы он не выглядел копией (немного
изменить дизайн, цветовую схему). В сайте около 10 страниц. Примерная схема
сайта прилагается. Сайт будет на французском языке, весь текст предоставляется
(необходимо будет скопировать его без ошибок).
Проект (пока что) некоммерческий,"на благо людей", поэтому стоимость должна быть минимальной. Сроки не
принципиальны. Желательно создать сайт на базе CMS доступной для понимания
непрофессионала, чтобы в будущем можно было его самостоятельно редактировать.
В дальнейшем планируется доработкасайта: добавление возможности размещения объявлений об аренде или продаже
квартир/вилл без посредников и его монетизация (платное использование с
добавлением модуля электронной оплаты).
Просьба сообщить тариф на работу (толькосоздание сайта и логотипа, без регистрации домена и хостинга). Сроки не
принципиальны.
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $4000
Нужен сайт аналогичный www.time-to-bet.com Административная панель, режим ставок по ходу матча не нужен. Детальное ТЗ высылаю при контактеСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
[table] Многопрофильный детский медицинский центр «Добрый Доктор» Медицинское наблюдение детей, диагностика и лечение основано на индивидуальном подходе в соответствии с мировыми ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем специалиста способного сделать креативный и одновременно продающий сайт для курсов по плаванию со знанием и умением использовать продающие фишки и тригеры. Тех задание на сайт "Курсы по плаванию". В шапке: Курсы по плаванию В левом углу логотип. По ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем специалиста способного сделать креативный и одновременно продающий сайт для курсов по плаванию со знанием и умением использовать продающие фишки и тригеры. Тех задание на сайт "Курсы по плаванию". В шапке: Курсы по плаванию В левом углу логотип. По ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Тз прикрепил. Для начала работы а так же конечного определения цены прошу ответить на вопросы заданные в ТЗ.Закрыт8 лет назад
Необходимо сделать качественный лендинг, лучше мультилендинг с настройкой Я директа. Верстка строго в LPGenerator! Тематика: Кредит под Залог недвижимости (мульти - перезалог / рефинансирование). Компания кредитный брокер. Стоимость прошу указать с Директом и без директа.Закрыт8 лет назад
Наша цель, создать сайт, где люди могли бы обмениватся своими вещами абсолютно бесплатно. Пример дизайна сайта [url=http://modnakasta.ua/]https://modnakasta.ua/[/url] Работа без предоплаты.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Интересует разработка сайта на движке joomla. Так что бы я сам его в дальнейшем обслуживал и платил хостингу и аренду домена, в общем что бы от вас не зависел. Имеется аккаунт на хостинге beget.ru Понравился сайт [url=http://tero.design/]http://tero.design/[/url] а ...Закрыт8 лет назад