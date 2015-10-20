Разработать интернет магазин женских сумок (только 1С-Битрикс)

Здравствуйте уважаемые разработчики,

Есть потребность разработать проект интернет-магазина женских сумок (редакция бизнес). Магазин имеет свою специфику. Что бы понимать масштаб работы, можно посмотреть верстку по ссылкам ниже. Сейчас есть только верстка и от исполнителя мне понадобится только программинг проекта.

Бюджет фиксирован - 31500 рублей (500 долларов по курсу 63).

Убедительно прошу, прежде чем откликаться на проект- убедитесь, что вы поняли о чем речь (не надо предлагать опен карт или другие движки). Лицензия 1С-Битрикс уже приобретена.

Список страниц

1. http://test-html.in.ua/2015/afina/

2. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-basket.html

3. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-catalog.html

4. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-collections.html

5. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-contacts.html

6. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-news-in.html

7. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-news.html

8. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-data.html

9. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-deferred.html

10. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-docs.html

11. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-faq.html

12. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-history.html

13. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-marketing.html

14. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-news.html

15. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-pre.html

16. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-product-card.html

17. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-product-collection.html

18. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-registration.html

19. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-reviews.html

20. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-benefits.html

21. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-basket.html

22. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-about.html