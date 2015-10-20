Нужен сайт аналогичный www.time-to-bet.com Административная панель, режим ставок по ходу матча не нужен. Детальное ТЗ высылаю при контакте
Разработать интернет магазин женских сумок (только 1С-Битрикс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые разработчики,
Есть потребность разработать проект интернет-магазина женских сумок (редакция бизнес). Магазин имеет свою специфику. Что бы понимать масштаб работы, можно посмотреть верстку по ссылкам ниже. Сейчас есть только верстка и от исполнителя мне понадобится только программинг проекта.
Бюджет фиксирован - 31500 рублей (500 долларов по курсу 63).
Убедительно прошу, прежде чем откликаться на проект- убедитесь, что вы поняли о чем речь (не надо предлагать опен карт или другие движки). Лицензия 1С-Битрикс уже приобретена.
Список страниц
1. http://test-html.in.ua/2015/afina/
2. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-basket.html
3. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-catalog.html
4. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-collections.html
5. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-contacts.html
6. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-news-in.html
7. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-news.html
8. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-data.html
9. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-deferred.html
10. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-docs.html
11. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-faq.html
12. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-history.html
13. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-marketing.html
14. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-news.html
15. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-pc-pre.html
16. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-product-card.html
17. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-product-collection.html
18. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-registration.html
19. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-reviews.html
20. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-benefits.html
21. http://test-html.in.ua/2015/afina/inner-basket.html
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