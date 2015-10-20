Собрать сайт на 1C Bitrix (дизайн есть, тз есть)

День добрый. Ищу человека или группу, кто бы осилил собрать, заверстать и закодить анимацию респонсивного сайта.

CMS 1C Bitrix - это принципиально.

Дизайн в послойном PSD - предоставим. Образец можно посмотреть в ТЗ. Какие-то моменты ещё утрясаются, но в целом на него можно ориентироваться.

Само ТЗ здесь: https://cloud.mail.ru/public/CHfu/JkbiGAtps (PDF, 27Mb)

Кому интересно - отметьтесь, плс, примерными ценниками и сроками. Точных цифр сейчас не нужно, но хочется понимать вилку.

Спасибо.