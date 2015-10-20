Разработка Landing Page, продвижение

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок192 просмотра
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Всем привет. Необходимо:

1. Разработать landing page по отопительному оборудованию (твердотопливные котлы) в Украине

2. Произвести прогноз по трафику

3. Произвести прогноз по конверсии

4. Произвести расчет маркетинговых инвестиций

Другими словами: ищу подрядчика, который не просто "нарисует" landing, а сможет настроить и контекст, и тизерную рекламу и настроить ремаркетинг.

8 лет назад
MaksV
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
zagid777
Азат 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$200
5 дней
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