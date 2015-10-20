Разработка Landing Page, продвижение

Сайтик по типу лендинга (оказаниеуслуг) на 5-7 страниц, с наполнением уникальным продающим контентом под ключ. Цель - оставитьзаявку с минимальными усилиями, без прочтения правил. Все должно быть максимально удобным для посетителя. Тема очень узкая, регион тоже. Ключевая ...
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Всем привет. Необходимо:
1. Разработать landing page по отопительному оборудованию (твердотопливные котлы) в Украине
2. Произвести прогноз по трафику
3. Произвести прогноз по конверсии
4. Произвести расчет маркетинговых инвестиций
Другими словами: ищу подрядчика, который не просто "нарисует" landing, а сможет настроить и контекст, и тизерную рекламу и настроить ремаркетинг.
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