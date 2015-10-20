Небольшой сайт по услугам

Сайтик по типу лендинга (оказаниеуслуг) на 5-7 страниц, с наполнением уникальным продающим контентом под ключ. Цель - оставитьзаявку с минимальными усилиями, без прочтения правил. Все должно быть

максимально удобным для посетителя. Тема очень узкая, регион тоже. Ключевая особенность — главная страница, красочная,привлекающая внимание, а значит конвертируемая,выпадающее 2х уровневое меню, оффер в слайдере. На ней три блока, гдерасположены три вида деятельности, под каждый из которых нужна своя "продающаястраница" с хорошим дизайном, галереей работ (две кратко, одна очень

подробно) свозможностью сделать заказ, звонок с сайта. CMS — уникализированыйшаблон WordPress, MODX. Быстрый, удобный,легкий, понятный сайт без лишнего нагруженного функционала. Инфографика приветствуется, статьи в стилеблога.

Естьправильно сформированное семантическое ядро с НЧ, СЧ, ВЧ ключами, домен, оригинальные фото. Общие пожелания

Сначала согласовываем ТЗ, разрабатываем прототип,схему интерфейса, дизайн, потом верстку, программинг, тестирование.

Могут возникать доделки, переделки, доработки,быть готовым к сотрудничеству, а не отбрыкиваться что это не входит в ТЗ,

адекватно буду выслушивать и ваше мнение.Отразработчиков жду порядок цены, сроки, порядок оплаты, а также ссылки навыполненные работы.Только сопытом работы, говорящих (общение в Скайпе)