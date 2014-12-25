Liss_Od

Елена Liss_Od

 
58 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
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  • Наполнить сайт контентом.

    Необходимо наполнить сайт по услугам уникальным контентом (страницы "Технологии, О нас, Химчистка мебели, Главная", сделанные по типу лендинга). Соответственно и тексты должны быть качественными, продающими и мотивирующими, чтобы человеку в итоге ...

    Продающие тексты20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнить сайт контентом.

    Необходимо наполнить сайт по услугам уникальным контентом (страницы "Технологии, О нас, Химчистка мебели, Главная", сделанные по типу лендинга). Соответственно и тексты должны быть качественными, продающими и мотивирующими, чтобы человеку в итоге ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка небольшого сайта по услугам

    Нужна верстка небольшого сайта по услугам согласно psd макетам. Верстка блочная, адаптивная под все устройства, с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования. На выходе нужно получить главную  + 3 страниц в html формате, ...

    HTML
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать дизайн сайта, внести необходимые правки.

    Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки. Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм). Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких внутренних, четкое понимание ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать дизайн сайта, внести необходимые правки.

    Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки. Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм). Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких внутренних, четкое понимание того, что ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка + программирование 6-ти страничного сайта на MODX Веб-програм

    Верстка + программирование 6-ти страничного сайта по типу landing page по готовым PSD макетам, есть прототипы каждой страницы, ТЗ,  СЯ. Несколько слайдеров, форма обратной связи, контакты, отзывы, галерея, описание сайта, адаптация под мобильные ...

    MODX
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Регистрация компании (услуги) в каталогах, желтых страницах (Украина).

    Зарегистрировать  фирму (услугу) в тематических, региональных каталогах, справочниках, желтых страницах , сайтах (Украина). Подобрать каталоги по тематике, по региону, популярные, всего 50 карточек. Срок  3дня, еще 5 дней ждем пока пройдет ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшой сайт по услугам

    Сайтик по типу лендинга (оказаниеуслуг) на 5-7 страниц, с наполнением уникальным продающим контентом под ключ. Цель - оставитьзаявку с минимальными усилиями, без прочтения правил. Все должно быть максимально удобным для посетителя. Тема очень узкая, ...

    MODXWordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составление семантического ядра сайта

    Необходимо создать семантическое ядро для будущего сайта, занимаюсь оказанием услуг (клинингом), тема очень узкая, регион тоже. На основании данного СЯ необходимо составить ТЗ для копирайтера, верстальщика, программиста. Прописать шаблоны для title, description и пр. ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад