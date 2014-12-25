Необходимо наполнить сайт по услугам уникальным контентом (страницы "Технологии, О нас, Химчистка мебели, Главная", сделанные по типу лендинга). Соответственно и тексты должны быть качественными, продающими и мотивирующими, чтобы человеку в итоге ...
- Продающие тексты20 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо наполнить сайт по услугам уникальным контентом (страницы "Технологии, О нас, Химчистка мебели, Главная", сделанные по типу лендинга). Соответственно и тексты должны быть качественными, продающими и мотивирующими, чтобы человеку в итоге ...Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна верстка небольшого сайта по услугам согласно psd макетам. Верстка блочная, адаптивная под все устройства, с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования. На выходе нужно получить главную + 3 страниц в html формате, ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
Верстка сайта компании (несколько страниц) под СМС MODx (разумеется, с "натяжкой" и "заливкой" на сервер). Есть исходники в PSD.HTML-верстка25 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки. Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм). Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких внутренних, четкое понимание ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки. Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм). Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких внутренних, четкое понимание того, что ...Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт8 лет назад
Верстка + программирование 6-ти страничного сайта по типу landing page по готовым PSD макетам, есть прототипы каждой страницы, ТЗ, СЯ. Несколько слайдеров, форма обратной связи, контакты, отзывы, галерея, описание сайта, адаптация под мобильные ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Зарегистрировать фирму (услугу) в тематических, региональных каталогах, справочниках, желтых страницах , сайтах (Украина). Подобрать каталоги по тематике, по региону, популярные, всего 50 карточек. Срок 3дня, еще 5 дней ждем пока пройдет ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайтик по типу лендинга (оказаниеуслуг) на 5-7 страниц, с наполнением уникальным продающим контентом под ключ. Цель - оставитьзаявку с минимальными усилиями, без прочтения правил. Все должно быть максимально удобным для посетителя. Тема очень узкая, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать семантическое ядро для будущего сайта, занимаюсь оказанием услуг (клинингом), тема очень узкая, регион тоже. На основании данного СЯ необходимо составить ТЗ для копирайтера, верстальщика, программиста. Прописать шаблоны для title, description и пр. ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад