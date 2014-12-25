Сайтик по типу лендинга (оказаниеуслуг) на 5-7 страниц, с наполнением уникальным продающим контентом под ключ. Цель - оставитьзаявку с минимальными усилиями, без прочтения правил. Все должно быть максимально удобным для посетителя. Тема очень узкая, ...