Создание сайта для Брокерской компании

Здравствуйте уважаемые разработчики, Есть потребность разработать проект интернет-магазина женских сумок (редакция бизнес). Магазин имеет свою специфику. Что бы понимать масштаб работы, можно посмотреть верстку по ссылкам ниже. Сейчас есть только верстка и от исполнителя мне понадобится ...