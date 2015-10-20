Создание сайта для Брокерской компании

Требуется создание сайта для продуктовой компании под ключ, 5-7страниц, каталог товаров (5-10 нименований), корпоративная почта (5 ящиков), прописать в поисковиках, создание яндекс метрики, дизайн логотипа, дизайн и верстка страниц, размещение на нашем хостинге. срок исполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 Тематика сайта - Форекс Акции Инвестиции
2 Сайт должен быть Мультиязычным с геолокацией ( авт выбор языка)
3 Сайт должен быть Адаптивным
4 Сайт должен быть CEO френдли
5 Сайт должен быть Удобным Понятным Интуитивным в навигации
6 Сайт должен сост из двух частей Первая (осн домен ) - информационная Вторая - Личный Кабинет
Ищем Веб Дизайнера Программиста Верстальщика Копирайтеров
Для примера как образец сайт ALPARI или FXPRO
Первую и вторую часть сайта рассматриваем как отдельные проекты
Работа подразумевает дальнейшее сотрудничество по развитию и поддержанию ресурса
Преимущество отдаем профессионализму качеству пунктуальности быстроте выполнения работы
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