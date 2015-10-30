Улучшить и доделать сайт.

$150
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок262 просмотра
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Сайт - http://diplomchik.kiev.ua/

Необходимо провести анализ технической стороны сайта, исправить основные проблемы.

Перенести сайт с joomla 2.5 на joomla 3. 

Доработать функциональность, исправить ошибки верстки, скриптов.

Оптимизировать скорость загрузки страниц.

Сайт должен содержать 2 перевода (рус, укр).

Ну и конечно принимаются Ваши пожелания по улучшению.

8 лет назад
rogal
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ArFree
Артур 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$150
20 дней
Доработан сайт полностью. Всё качественно и хорошо. Улучшеный намного дизайн. Полностью переделали устаревший сайт как со стороны функциональности, так и со стороны дизайна. Все пункты ТЗ выполнены на 100%. Спасибо за проделанную работу! Сотрудничаем дальше.
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. - Оплата в срок - Только обоснованные правки - Хорошее отношение к исполнителю
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