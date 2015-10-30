Улучшить и доделать сайт.

Доработан сайт полностью. Всё качественно и хорошо. Улучшеный намного дизайн. Полностью переделали устаревший сайт как со стороны функциональности, так и со стороны дизайна. Все пункты ТЗ выполнены на 100%. Спасибо за проделанную работу! Сотрудничаем дальше.