Разаработка сайта "под ключ"

$320
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок278 просмотров
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Вкратце объясню, что мне нужно. Как образец предоставлю Вам пару сайтов, на которые я бы хотел сориентироваться:http://master-bobr.ru

http://potolok-alyanse.ru

Мастер Бобр- лидеры рынка и сайт мне их нравится больше всех, но копировать я бы его не хотел. У Альянса сайт попроще, но заказов у них очень много и, соответственно, сайт продает и не плохо продает. Основные критерии для нового сайта- это не перегруженность лишней информацией, а только то что потребитель хочет знать, Сайт должен быть информативным, логичным в путях по сайту. На главной странице должен быть блок с акцией месяца обязательно, так же пару дополнительных блоков поменьше с доп. акциями, примерно как на нашем сайте:

качества-стандарт.рф

CMS должна быть не конструктор, например Mod X revo или Wordpress.

Так же должно быть такое же количество адресов доп. офисов (скопировать с нашего сайта). В принципе, можно взять за основу блоки с существующего нашего сайта, т.к. он имеет не плохую конверсию. Основной цвет на сайте, по моему видению, должен быть белым, а дополнительные цвета готов обсудить. 

Ну, и естественно, меня интересует кто будет делать мой сайт- хочу посмотреть уже выполненные работы данного специалиста и, прежде всего, интересует цена! Очень жду ответа!

8 лет назад
77potolkov
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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