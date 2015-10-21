Разаработка сайта "под ключ"

Вкратце объясню, что мне нужно. Как образец предоставлю Вам пару сайтов, на которые я бы хотел сориентироваться:http://master-bobr.ru

http://potolok-alyanse.ru

Мастер Бобр- лидеры рынка и сайт мне их нравится больше всех, но копировать я бы его не хотел. У Альянса сайт попроще, но заказов у них очень много и, соответственно, сайт продает и не плохо продает. Основные критерии для нового сайта- это не перегруженность лишней информацией, а только то что потребитель хочет знать, Сайт должен быть информативным, логичным в путях по сайту. На главной странице должен быть блок с акцией месяца обязательно, так же пару дополнительных блоков поменьше с доп. акциями, примерно как на нашем сайте:

качества-стандарт.рф

CMS должна быть не конструктор, например Mod X revo или Wordpress.

Так же должно быть такое же количество адресов доп. офисов (скопировать с нашего сайта). В принципе, можно взять за основу блоки с существующего нашего сайта, т.к. он имеет не плохую конверсию. Основной цвет на сайте, по моему видению, должен быть белым, а дополнительные цвета готов обсудить.

Ну, и естественно, меня интересует кто будет делать мой сайт- хочу посмотреть уже выполненные работы данного специалиста и, прежде всего, интересует цена! Очень жду ответа!