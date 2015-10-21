Сайт под ключ для ивент агенства

Сайт - http://diplomchik.kiev.ua/ Необходимо провести анализ технической стороны сайта, исправить основные проблемы. Перенести сайт с joomla 2.5 на joomla 3. Доработать функциональность, исправить ошибки верстки, скриптов. Оптимизировать скорость загрузки страниц. Сайт должен содержать 2 перевода (рус, укр). Ну и конечно принимаются Ваши ...
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Добрый день.
Мы делаем красивые и современные праздники. Нам нужен сайт для ивент-агентства. Современный, стильный, минималистичный сайт:
— никакой пестроты
— никаких шаблонов
— никаких дизайнов девяностых
Новый сайт должен состоять из таких разделов:
— Главная-полулэндингна ее подобии еще 2 страницы главных услуг
Лэндинг условно — делать унылую длинную продающую страницу не надо (со счетчиками, акциями (их у нас не бывает), с живосайтами и коллбек-хантерами и тд)
— О нас
— Страница выбора проектов
— Страница проекта
— Блог-лента
— Блог-пост
— Контакты
Должно быть минималистично и стильно, наши клиенты ходят в Украине на такие сайты:
http://www.sanahunt.com/http://ostriv.ua/
Для ориентира, что нравится
http://tilda.cc/ru/inspire/ (как на тильде проекты — тоже почти ок)
Примеры условные (потому что на них местами грузно и теряешься в навигации)
У нас много контента (то есть нам есть что показать и рассказать, о проектах мы рассказываем подробно, поэтому надо заготовить много элементов верстки)
Траффик между десктопами и мобильными — 50/50, поэтому сайт должен быть максимально адаптивным. Чтобы человек не терялся, когда переходит с компа на телефон и обратно. Важно — мощная типографика.
Итого
Детальное ТЗ у нас есть и в целом мы понимаем, чего хотим.
Есть вопросы:
- Покажите выполненные работы
- На какие сроки ориентироваться
- С какими бюджетами работаете?
- На чем будет написана админка?
- Какой порядок действий?
- Какой порядок оплаты?
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