Сайт под ключ для ивент агенства

Добрый день.

Мы делаем красивые и современные праздники. Нам нужен сайт для ивент-агентства. Современный, стильный, минималистичный сайт:

— никакой пестроты

— никаких шаблонов

— никаких дизайнов девяностых

Новый сайт должен состоять из таких разделов:

— Главная-полулэндингна ее подобии еще 2 страницы главных услуг

Лэндинг условно — делать унылую длинную продающую страницу не надо (со счетчиками, акциями (их у нас не бывает), с живосайтами и коллбек-хантерами и тд)

— О нас

— Страница выбора проектов

— Страница проекта

— Блог-лента

— Блог-пост

— Контакты

Должно быть минималистично и стильно, наши клиенты ходят в Украине на такие сайты:

https://helen-marlen.com/

http://www.sanahunt.com/http://ostriv.ua/

Для ориентира, что нравится

http://oxenmade.com/

http://apres.no/

http://mahno.com.ua/about

http://tilda.cc/ru/inspire/ (как на тильде проекты — тоже почти ок)

Примеры условные (потому что на них местами грузно и теряешься в навигации)

У нас много контента (то есть нам есть что показать и рассказать, о проектах мы рассказываем подробно, поэтому надо заготовить много элементов верстки)

Траффик между десктопами и мобильными — 50/50, поэтому сайт должен быть максимально адаптивным. Чтобы человек не терялся, когда переходит с компа на телефон и обратно. Важно — мощная типографика.

Итого

Детальное ТЗ у нас есть и в целом мы понимаем, чего хотим.

Есть вопросы: