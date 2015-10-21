Лэндинг - нужен на автотематику

Сайты «под ключ»Завершен13 заявок218 просмотров
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Ищем исполнителя, который сделает на 100% рабочий и готовый к запуску лэндинг по автотематике. Автомобили ГАЗон некст.

Дизайн, настройки и наполнение (тут возможна помощь).

 7.000руб

8 лет назад
stroyport
Виталий 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
zagid777
Азат 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$111
5 дней
Крайне не рекомендую Азата, как исполнителя! Верстка сделана коряво. Код кривой. Сделано как то все не удобно. Пока тестили смотрели после оплаты, его и след простыл! Так же договорились, что он сделает и оставшиеся лендинги, но исчез бесследно и скайпе не отвечает. Сделал все, что бы получить денег и на этом всё!
Заказчик крайне не надежный, нету внятного Т.З. , на связь выходил когда ему соизволится, оплату задерживал как можно дольше и это после того как проект был до конца готов. ТО ЕСТЬ ОН ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМИЛСЯ С ПРОЕКТОМ УВИДИЛ ЕГО В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ И ОПЛАТИЛ, и теперь пишет что "как то неудобно"! После того как проект был завершен, я не выходил в скайп так как у меня нету там заказчиков и у меня не было надобности там появляться. А вот на бирже я появляюсь ежедневно, но тем не менее этот человек написал отрицательный отзыв из за того что он не нашёл меня именно в скайпе. Ах да он еще решил что мы сотрудничаем по второму проекту, хотя ни здесь на фрилансе не было этого проекта, ни устно мы даже это не обговаривали, ни цену ни сроки ни то что я даже берусь за этот проект! И после этого всего он решил что я скрылся!) Хотя он ни удосужился написать мне здесь на бирже! Одной фразой не описать как неадекватен этот заказчик и как неприятно мне было с ним работать, на вопросы он отвечал сутками-СУТКАМИ а то и больше! ! Я скажу так уважаемые фрилансеры это наихудший из всех заказчиков с которыми я работал. Более нечего сказать об этом человеке!
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