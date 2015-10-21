Лэндинг - нужен на автотематику

Заказчик крайне не надежный, нету внятного Т.З. , на связь выходил когда ему соизволится, оплату задерживал как можно дольше и это после того как проект был до конца готов. ТО ЕСТЬ ОН ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМИЛСЯ С ПРОЕКТОМ УВИДИЛ ЕГО В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ И ОПЛАТИЛ, и теперь пишет что "как то неудобно"! После того как проект был завершен, я не выходил в скайп так как у меня нету там заказчиков и у меня не было надобности там появляться. А вот на бирже я появляюсь ежедневно, но тем не менее этот человек написал отрицательный отзыв из за того что он не нашёл меня именно в скайпе. Ах да он еще решил что мы сотрудничаем по второму проекту, хотя ни здесь на фрилансе не было этого проекта, ни устно мы даже это не обговаривали, ни цену ни сроки ни то что я даже берусь за этот проект! И после этого всего он решил что я скрылся!) Хотя он ни удосужился написать мне здесь на бирже! Одной фразой не описать как неадекватен этот заказчик и как неприятно мне было с ним работать, на вопросы он отвечал сутками-СУТКАМИ а то и больше! ! Я скажу так уважаемые фрилансеры это наихудший из всех заказчиков с которыми я работал. Более нечего сказать об этом человеке!