Лэндинг - нужен на автотематику

Добрый день. Мы делаем красивые и современные праздники. Нам нужен сайт для ивент-агентства. Современный, стильный, минималистичный сайт[b]: [/b]— никакой пестроты — никаких шаблонов — никаких дизайнов девяностых [b]Новый сайт должен состоять из таких разделов: [/b]— Главная-полулэндингна ее подобии еще 2 страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя, который сделает на 100% рабочий и готовый к запуску лэндинг по автотематике. Автомобили ГАЗон некст.
Дизайн, настройки и наполнение (тут возможна помощь).
7.000руб
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