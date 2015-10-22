Нужен сайт.

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки292 просмотра
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Яркий сайт для продажи Новогодних программ, планируется разместить 4-5 программ (разделов) открывающихся в отдельном окне. С учетом единого дизайна шрифтов и фотографий. в приложении одна из программ. 

8 лет назад
Djatel
Артём 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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