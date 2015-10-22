Нужен сайт.

Сайт информер, отображающий загрузку специалистов определенного направления, в виде обычного календаря. Главная страница это календарь на год, на котором отмечены разными цветами уровни загрузки на определенные даты. Из Функционала нужен Личный кабинет с минимальными настройками Кнопки / фильтры ...
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Яркий сайт для продажи Новогодних программ, планируется разместить 4-5 программ (разделов) открывающихся в отдельном окне. С учетом единого дизайна шрифтов и фотографий. в приложении одна из программ.
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