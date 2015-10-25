Сайт за день. Очень срочно.

Требуется создание сайта, аналога [url=http://free-wash.ru/]free-wash.ru/[/url] Сфера услуг будет немного отличаться, но весь функционал – тот же. Требуется также создание приложений для Android + iOS (по аналогии с тем, что реализовано на сайте [url=http://free-wash.ru/]free-wash.ru/[/url] ) . Платформа для реализации – предлагается Вами, ...
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Добрый день. Такая проблема. Столкнулся с невыполнимостью и кидалой грубо говоря на этом сайт. Была произведена оплата (25%) и исполнитель пропал. Я в панике.
Прошу помощи у Вас.
Денег осталось не много.
Вот такое Тез задание.
Такой сайт нужен за 2-3 дня. Давали одному разработчику, он делал полтора месяца и ничего собственно не сделал. получил аванс и все.
Сайт для 4 тематик.
1. Тату студия.
2. Академия красоты (где обучают людей как правильно краситься, маникюр, педикюр и тд.)
3. Фото студия.
4. Выездной салон красоты.
Сайт Должен быть на 3 языках.
1.Русский.
2.Английский.
3. Болгарский.
Вот Что нам сделал программист ( http://site.modx.kz/) Согласитесь ужасно.
Задача такова.
Главная страница (как показано в примере) должен поделен на 4 части (4 тематики)
Каждая 1\4 страницы главной должна иметь 5 картинок своей тематики. Должны меняться слайдом. Так же должна быть крупная-округленная (немного)-полупрозрачная рамка.
Шапка главной не более 5 сантиметров. Для логотипа, контактов и языков. (не брать с примера)
Все 4 сайта должны быть одного шаблона. (не брать с примера)!
Шапка, меню из 5 панелей (Главная, галерея, Блог, о нас, контакты), По бокам рисунок, Футер с картой, контактами, фото и языками.
На самой главной, Лого слева вверху. Языки справа вверху. Все 4 слайда должны заполнять всю страницу.И цвета у каждого свой.
Академия красоты золото синий цвет.
Тату. Черно красный.
Фото студия фиолетово белый.
Выездной оранжево зеленый
1. сайт тату. цвета сайта- красно черный. по бокам цепи наверно.
2. Академия красоты. цвет сайта- золото голубое. по бокам колонны.
3.Фото студия. цвет сайта фиолетвый белый. по бокам пленки камеры.
4. выездной салон красоты. цвет оранжевый зеленый. по бокам листья и деревья.
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