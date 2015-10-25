Сайт за день. Очень срочно.

Добрый день. Такая проблема. Столкнулся с невыполнимостью и кидалой грубо говоря на этом сайт. Была произведена оплата (25%) и исполнитель пропал. Я в панике.

Прошу помощи у Вас.

Денег осталось не много.

Вот такое Тез задание.

Такой сайт нужен за 2-3 дня. Давали одному разработчику, он делал полтора месяца и ничего собственно не сделал. получил аванс и все.

Сайт для 4 тематик.

1. Тату студия.

2. Академия красоты (где обучают людей как правильно краситься, маникюр, педикюр и тд.)

3. Фото студия.

4. Выездной салон красоты.

Сайт Должен быть на 3 языках.

1.Русский.

2.Английский.

3. Болгарский.

Вот Что нам сделал программист ( http://site.modx.kz/) Согласитесь ужасно.

Задача такова.

Главная страница (как показано в примере) должен поделен на 4 части (4 тематики)

Каждая 1\4 страницы главной должна иметь 5 картинок своей тематики. Должны меняться слайдом. Так же должна быть крупная-округленная (немного)-полупрозрачная рамка.

Шапка главной не более 5 сантиметров. Для логотипа, контактов и языков. (не брать с примера)

Все 4 сайта должны быть одного шаблона. (не брать с примера)!

Шапка, меню из 5 панелей (Главная, галерея, Блог, о нас, контакты), По бокам рисунок, Футер с картой, контактами, фото и языками.

На самой главной, Лого слева вверху. Языки справа вверху. Все 4 слайда должны заполнять всю страницу.И цвета у каждого свой.

Академия красоты золото синий цвет.

Тату. Черно красный.

Фото студия фиолетово белый.

Выездной оранжево зеленый

1. сайт тату. цвета сайта- красно черный. по бокам цепи наверно.

2. Академия красоты. цвет сайта- золото голубое. по бокам колонны.

3.Фото студия. цвет сайта фиолетвый белый. по бокам пленки камеры.

4. выездной салон красоты. цвет оранжевый зеленый. по бокам листья и деревья.