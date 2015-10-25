Создание шаблонного сайта на UMI

Сайт с тематикой трактора-спецтехника. Нужно помочь подобрать 3-4 варианта шаблонов и поставить в шапку (или куда-там будет актуально для шаблона) наш логотип (прилагаю), чтобы утвердить какой то из вариантов. Далее установка админки и установка шаблона. Приоритет тем, кто умеет "копировать" шаблоны с платных сайтов. Цену рассматриваем оч гуманную, так как работа не сложная наполнение не нужно.

Сайт каталог.