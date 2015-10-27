Нужна настройка функционала сайта

На сайте http://emigrant.life надо настроить форум IPBoard и добавить компоненты, чтобы получилось в точности как http://www.unexplained-mysteries.com/ в плане лендинговой страницы. То есть, фактически, на главную страницу

надо добавить вывод таких же блоков по функциональности как на примере.

Также сделать похожий футер и шапку (картинка + реклама),

На форуме стоят необходимые компоненты. Если что-то отсутствует - надо поставить.

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