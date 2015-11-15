Создать лендинг (продающую страницу) ремонт ванн

Сайты «под ключ»Завершен20 заявок228 просмотров
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Создать посадочную страницу по тематике ремонт ванн. Форма заявки с одним полем для телефона. Продающий текст и все примочки.

8 лет назад
trandman
Марат 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zagid777
Азат 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$100
4 дня
Отлично выполненный лендинг в соответствии с ТЗ и недорого, качественно и в срок! РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик, без лишних вопросов и суеты. Задачи объясняет четко и понятно. Оплачивает все во время. Доволен сотрудничеством и надеюсь на дальнейшие сделки.
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