Веб-команда для Туристического стартапа

Ищу исполнителя для разработки веб-сервиса по игре WoT, связанного с премиум магазином Wargaming. Скорректирую ТЗ, при возникновении любых вопросов, касающихся проекта. Необходимо последующее сопровождение на период бета-теста. Разработка дизайна не требуется. Важен опыт и адекватные сроки разработки. Все подробности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для реализации амбициозных планов ищем команду целеустремленных единомышленников, состоящую из:
- программиста (PHP/Zend Framework/MySQL/AJAX/Javascript)
- верстальщика (HTML/CSS/Адаптивная верстка/SEO-верстка)
- дизайнера (UI/UX/Адаптивный дизайн)
Сайт разработан на Zend Framework
Предпочтение отдается специалистам, имеющим практический опыт работы (а еще лучше - реализованные проекты) на данном фреймворке.
Тематика проекта
Туристический маркетплейс (площадка, на которой поставщики размещают свои товары и услуги, а посетители сайта выбирают/бронируют/отправляют заявки).
География проекта
Весь русскоязычный сегмент интернета
Задачи для команды
1. Разработка нового функционала
2. Доработка существующего функционала
3. Техническое сопровождение.
Возможности
Мы динамично растем, ставим высокие цели и предоставляем шанс участникам команды реализовать свои амбиции и сделать себе имя вместе с развитием нашего стартапа.
Сотрудничество
1. Заявки от команд/веб-студий/фрилансеров принимаются исключительно вместе с примерами наиболее удачных с вашей точки зрения проектов, реализованных вами в течение последнего времени.
2. Наличие рекомендаций от Заказчиков очень приветствуется.
3. Наличие в портфолио успешно реализованных проектов в сфере крупных порталов/онлайн-тревел/маркетплейсов приветствуется.
4. Форма взаиморасчетов обсуждается индивидуально.
Будем рады рассмотреть ваши заявки.
С ув Татьяна,
основатель проекта
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