Веб-команда для Туристического стартапа

Для реализации амбициозных планов ищем команду целеустремленных единомышленников, состоящую из:

- программиста (PHP/Zend Framework/MySQL/AJAX/Javascript)

- верстальщика (HTML/CSS/Адаптивная верстка/SEO-верстка)

- дизайнера (UI/UX/Адаптивный дизайн)

Сайт разработан на Zend Framework

Предпочтение отдается специалистам, имеющим практический опыт работы (а еще лучше - реализованные проекты) на данном фреймворке.

Тематика проекта

Туристический маркетплейс (площадка, на которой поставщики размещают свои товары и услуги, а посетители сайта выбирают/бронируют/отправляют заявки).

География проекта

Весь русскоязычный сегмент интернета

Задачи для команды

1. Разработка нового функционала

2. Доработка существующего функционала

3. Техническое сопровождение.

Возможности

Мы динамично растем, ставим высокие цели и предоставляем шанс участникам команды реализовать свои амбиции и сделать себе имя вместе с развитием нашего стартапа.

Сотрудничество

1. Заявки от команд/веб-студий/фрилансеров принимаются исключительно вместе с примерами наиболее удачных с вашей точки зрения проектов , реализованных вами в течение последнего времени.

2. Наличие рекомендаций от Заказчиков очень приветствуется.

3. Наличие в портфолио успешно реализованных проектов в сфере крупных порталов/онлайн-тревел/маркетплейсов приветствуется.

4. Форма взаиморасчетов обсуждается индивидуально.

Будем рады рассмотреть ваши заявки.

С ув Татьяна,

основатель проекта