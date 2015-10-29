Требуется сайт

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок122 просмотра
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Разовая работаНеобходимо:1) продвинутый дизайн2) удобное управление3) добавление новостей4) удобное изменение информации, разделов, подразделов5) добавление информации, таблиц, фотографий, картинок6) продвижение по ключевым словам.Оплата — по готовности и приемки работ.Просьба предлагать конкретную стоимость!БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬОсновной критерий — СТОИМОСТЬ

8 лет назад
Vivanov70
Владимир 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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