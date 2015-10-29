Сайт под ключ (API)

Необходимо создать женский блог-журнал примерно такого типа: http://eb.by/qUd3. Предоплата 30%
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые вебмастера.
Задача проста:
Создать полную копию сайта my-zaim точка ru
Реализовать отправку заявок по API, отображение офферов по региону присутствия, запись заявок в файл.
Немного уникализировать дизайн: закруглить формы полей и т.п.
Желательно реализовать на вордпресс или на вашей cms с удобным добавлением статей.
URL страниц и статей: mysayt.ru/statia
Для просмотра функционала сайта можете вводить любые данные, никакой проверки по почте или телефону нет.
Жду цен, сроков и вопросов.
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