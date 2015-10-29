Создание сайта Автоаукциона на Drupal

1. Требуется создать сайт по продаже автомобилей на аукционе.

2. Основные данные должны загружаться из сайтов партнеров (парсеры)

3. Создать несколько АРМ (автоматизированных рабочих мест)

Краткое ТЗ вложено.

ТЗ будет доработано с учетом замечаний и рекомендаций разработчика.

Если быть кратким - создать аналог сайтов www.carsontheweb.com или www.exleasingcar.com

Главные критерии выбора исполнителя:

1. Профессионализм

2. Системное мышление

3. Работа на результат

4. Постоянно быть на связи.

Просьба по данному проекту новичков и "может прокатит..." , не отнимать моё и Ваше время!

Рад буду ответить на Ваши вопросы.

Проект не срочный!

Жду Ваших предложений с указанием сроков, цены, и ответом на вопрос: "почему именно вы хотите реализовать данный проект?"

Предпочтение Украинским исполнителям. Оплата поэтапная на карточку Приват Банка.