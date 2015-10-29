Создание сайта для детского клуба

$150
Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок306 просмотров
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Необходимо создать сайт для детского центра раннего развития.

Формат сайта - сайт визитка

Кол-во разделов - от 4 до 5

Нужен дизайн к сайту.

Напишите ваши сроки и цены.

8 лет назад
auteshev
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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