Создать сайт каталог

Необходимо создать сайт для детского центра раннего развития. Формат сайта - сайт визитка Кол-во разделов - от 4 до 5 Нужен дизайн к сайту. Напишите ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
За основу в плане дизайна хотим взять вот этот http://www.ber***lioz.ru звездочки убрать
поставить свое лого, убрать слайдер с главной. и надо его видоизменить, чтобы стиль остался - минимализм и пр, но не был копией.
также прикрепляю файл с цветовой гаммой, которую на сайте бы хотели использовать.
да, обязательно сайт резиновый и с версиями для мобильного и планшета.
К сожалению бюджет ограничен 5000 р.
Пишите пожалуйста если только вам подходит. К понедельнику необходимо определиться с админкой. У нас есть купленная юми цмс, но она старая, если поможете как узнать сколько стоит обновление и пр. будем оч признательны, либо другой бесплатный предложенный вами вариант. Сайт будет каталог наших товаров-проектов.
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