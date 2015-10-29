Создать сайт каталог

За основу в плане дизайна хотим взять вот этот http://www.ber***lioz.ru звездочки убрать

поставить свое лого, убрать слайдер с главной. и надо его видоизменить, чтобы стиль остался - минимализм и пр, но не был копией.

также прикрепляю файл с цветовой гаммой, которую на сайте бы хотели использовать.

да, обязательно сайт резиновый и с версиями для мобильного и планшета.

К сожалению бюджет ограничен 5000 р.

Пишите пожалуйста если только вам подходит. К понедельнику необходимо определиться с админкой. У нас есть купленная юми цмс, но она старая, если поможете как узнать сколько стоит обновление и пр. будем оч признательны, либо другой бесплатный предложенный вами вариант. Сайт будет каталог наших товаров-проектов.