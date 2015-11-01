Создать сайт

За основу в плане дизайна хотим взять вот этот http://www.ber***lioz.ru звездочки убрать поставить свое лого, убрать слайдер с главной. и надо его видоизменить, чтобы стиль остался - минимализм и пр, но не был копией. также прикрепляю файл с ...