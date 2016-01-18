Рейтинг форекс брокеров + образовательный блог

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки199 просмотров
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Необходимо сделать рейтинг Форекс брокеров+блог (на английском языке).  Обязательно уникальный дизайн, продуманный юзабилити, цветовая гамма, расположение блоков и функционал будем обсуждать в личной переписке. Логотип, иконки, плагин рейтинга, все все все - уникально. 

Предпочтение отдаю студиям, знание форекс тематики большой плюс + портфолио с проектами повышенной сложности обязательно.

Что я хочу увидеть: http://www.gurutrade.ruhttp://guruinvest.com

Никаких предоплат, работаем через escrow.

Жду ваших заявок.

8 лет назад
Tsarevich
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$700
20 дней
Работа выполнена, спасибо. Были просрочки, исполнитель компенсировал скидкой. Правки проводились оперативно. Отдельное спасибо за терпение.
Оплата вовремя, всё впорядке
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