Рейтинг форекс брокеров + образовательный блог

Необходимо создать сайт для детского центра раннего развития. Формат сайта - сайт визитка Кол-во разделов - от 4 до 5 Нужен дизайн к сайту. Напишите ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рейтинг Форекс брокеров+блог (на английском языке). Обязательно уникальный дизайн, продуманный юзабилити, цветовая гамма, расположение блоков и функционал будем обсуждать в личной переписке. Логотип, иконки, плагин рейтинга, все все все - уникально.
Предпочтение отдаю студиям, знание форекс тематики большой плюс + портфолио с проектами повышенной сложности обязательно.
Что я хочу увидеть: http://www.gurutrade.ru, http://guruinvest.com
Никаких предоплат, работаем через escrow.
Жду ваших заявок.
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